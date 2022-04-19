Anonymous взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома
Хакеры Anonymous взломали сайт компании Neocom Geoservice, ведущей геологическую разведку для Газпрома
Об этом Anonymous сообщили в Твиттере.
Как написали активисты кибердвижения, Anonymous получил 87,5 тыс. электронных писем инженерной компании Neocom Geoservice, это 107 гигабайтов информации.
Компания специализируется на разведке местонахождений нефти и газа, обеспечивает поддержание бурения скважин.
Ключевыми клиентами Neocom Geoservice являются Газпром, а также Самотлорнефтегаз, Оренбургнефть, Тюменнефтегаз, Роспан Интернешнл.
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