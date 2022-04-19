Anonymous взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома

Об этом Anonymous сообщили в Твиттере.



Как написали активисты кибердвижения, Anonymous получил 87,5 тыс. электронных писем инженерной компании Neocom Geoservice, это 107 гигабайтов информации.



Компания специализируется на разведке местонахождений нефти и газа, обеспечивает поддержание бурения скважин.



Ключевыми клиентами Neocom Geoservice являются Газпром, а также Самотлорнефтегаз, Оренбургнефть, Тюменнефтегаз, Роспан Интернешнл.

Напомним, недавно Anonymous " слили " в сеть 728 Гб данных Газпрома.

С начала войны Anonymous взломали 2,5 тыс. сайтов в России и Белоруссии.

Anonymous хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных.

Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля.

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