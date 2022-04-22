Новой целью хакеров стала компания "Энерпред", сообщает официальный Twitter Anonymous.

Хактивисты получили доступ к 645 тысячам электронных писем "Энерпреда". 432 гигабайта секретных данных Anonymous выложили в открытый доступ.

"Anonymous сломали 645 тысяч электронных писем (432 Гб) компании "Энерпред", крупнейшего производителя гидравлических инструментов в России и СНГ, которые используются в энергетике, нефтехимии, угольной, газовой и строительной сферах", - говорится в сообщении.

"Энерпред" входит в список гигантов рынка промышленной гидравлики. Среди клиентов компании, в частности, "Башнефть", Evraz, "Газпром", МЧС России, РЖД, "Роснефть", "Русал", "Северсталь", "Татнефть", "Уралмаш", МВД России и другие.

Напомним, 22 апреля хакеры из Anonymous взломали и обнародовали 211 Гб данных российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью.

19 апреля Anonymous взломали сайт компании, которая ведет георазведку для Газпрома и проникли в систему одного из самых любимых банков российских олигархов.

14 апреля Anonymous "слили" в сеть 728 Гб данных Газпрома.

С начала войны Anonymous сломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси, хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных и проникли в систему видеонаблюдения Кремля.

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