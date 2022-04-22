Anonymous взломали почту подрядчика госкомпаний РФ
Международная сеть активистов Anonymous заявила об очередном успешном хакинге российского предприятия
Новой целью хакеров стала компания "Энерпред", сообщает официальный Twitter Anonymous.
Хактивисты получили доступ к 645 тысячам электронных писем "Энерпреда". 432 гигабайта секретных данных Anonymous выложили в открытый доступ.
"Anonymous сломали 645 тысяч электронных писем (432 Гб) компании "Энерпред", крупнейшего производителя гидравлических инструментов в России и СНГ, которые используются в энергетике, нефтехимии, угольной, газовой и строительной сферах", - говорится в сообщении.
"Энерпред" входит в список гигантов рынка промышленной гидравлики. Среди клиентов компании, в частности, "Башнефть", Evraz, "Газпром", МЧС России, РЖД, "Роснефть", "Русал", "Северсталь", "Татнефть", "Уралмаш", МВД России и другие.
- Напомним, 22 апреля хакеры из Anonymous взломали и обнародовали 211 Гб данных российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью.
- 19 апреля Anonymous взломали сайт компании, которая ведет георазведку для Газпрома и проникли в систему одного из самых любимых банков российских олигархов.
- 14 апреля Anonymous "слили" в сеть 728 Гб данных Газпрома.
- С начала войны Anonymous сломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси, хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных и проникли в систему видеонаблюдения Кремля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное