Anonymous взломали базу Роскомнадзора и обнародовали более 360 тысяч файлов
Международная группа хакеров Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора и выложила в открытый доступ более 360 тысяч файлов
Об этом хакеры сообщили в Twitter, передает Еспресо.TV.
"Anonymous успешно взломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - говорится в сообщении.
Общий объем взломанной базы данных составляет 820 гигабайтов.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые из политических соображений борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским чиновникам, политикам и государственным пропагандистам.
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Напомним, хакеры заявили об изломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
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