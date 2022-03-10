Anonymous взломали базу Роскомнадзора и обнародовали более 360 тысяч файлов

Об этом хакеры сообщили в Twitter, передает Еспресо.TV.



"Anonymous успешно взломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - говорится в сообщении.



Общий объем взломанной базы данных составляет 820 гигабайтов.

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые из политических соображений борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским чиновникам, политикам и государственным пропагандистам.

Напомним, хакеры заявили об изломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

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