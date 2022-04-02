Anonymous сломали 15 Гб данных РПЦ
Хакеры Anonymous слили 15 Гб данных РПЦ и обнародовали около 57,5 тыс. электронных писем
Об этом они написали в твиттере .
"Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных с благотворительного крыла Русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets", - отметили они.
Из-за характера информации Anonymous предлагает ее только исследователям и журналистам.
- Напомним, ранее Anonymous сломали российское телевидение и пообещали слить 870 гигабайт данных.
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