Anonymous сломали 15 Гб данных РПЦ

Об этом они написали в твиттере .



"Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных с благотворительного крыла Русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets", - отметили они.



Из-за характера информации Anonymous предлагает ее только исследователям и журналистам.

Напомним, ранее Anonymous сломали российское телевидение и пообещали слить 870 гигабайт данных.