Anonymous "слили" в сеть 728 Гб данных Газпрома

Об этом они написали в твиттере .



"Anonymous только что опубликовал 768 тыс. новых электронных писем (728 ГБ) через DDoSecrets от Gazprom Linde Engineering, специализирующейся на проектировании газо- и нефтехимических объектов и нефтеперерабатывающих заводов. Совместное предприятие Газпрома и Linde, клиентами Gazprom Linde Engine Инвест, Газпромнефть, Linde, Новатек, Татнефть, China National Chemical Engineering, Sojitz и RusChemAlliance", - подчеркнули хакеры.

Напомним, с начала войны Anonymous взломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси.

Anonymous хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных.

Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля.

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