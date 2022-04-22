Anonymous "слили" в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании

Об этом они написали в твиттере.



"Anonymous только что слили через DDoSecrets 365 тыс. электронных писем (211 ГБ) от российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью", - отметили хакеры.



Они отметили, что обнародовали уже более 6 Тб и 6 млн российских документов и электронных писем "после объявления "кибервойны" преступному режиму Кремля".

Также Anonymous взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома.

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