Anonymous проникли в систему одного из самых любимых банков российских олигархов
Хакеры сообщили об взломе базы данных еще одного российского банка и намерені "слить" 800 Гб конфиденциальных данных
Об этом они сообщили на своей странице в Твиттере.
Речь идет о банке ПСКБ – петербургском социальном коммерческом банке, клиентами которого являются российские олигархи.
- Недавно Anonymous " слили " в сеть 728 Гб данных Газпрома.
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