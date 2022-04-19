Anonymous проникли в систему одного из самых любимых банков российских олигархов

Об этом они сообщили на своей странице в Твиттере.

Речь идет о банке ПСКБ – петербургском социальном коммерческом банке, клиентами которого являются российские олигархи.

Недавно Anonymous " слили " в сеть 728 Гб данных Газпрома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb