Об этом они сообщили в собственном твиттере.

"Коллектив Anonymous взломал и обнародовал список электронных писем и паролей, которые использовали прокремлевские хакеры Killnet, чтобы дискредитировать и нарушить их деятельность", - говорится в сообщении.

Базу данных пользователей Killnet можно просмотреть по ссылке.

"Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас, KillNet!", - говорится на странице со сломанными паролями прокремлевских хакеров.

Напомним, 22 апреля хакеры из Anonymous взломали и обнародовали 211 Гб данных российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью. Позже они взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома, проникли в его систему и "слили" в сеть 728 Гб данных.

С начала войны Anonymous взломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси, хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных и проникли в систему видеонаблюдения Кремля.

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