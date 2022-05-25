Anonymous опубликовали список электронных адресов и паролей прокремлевских хакеров
Группировка активистов и хактивистов Anonymous взломали и опубликовали список электронных адресов и паролей, используемых прокремлевскими хакерами Killnet
Об этом они сообщили в собственном твиттере.
"Коллектив Anonymous взломал и обнародовал список электронных писем и паролей, которые использовали прокремлевские хакеры Killnet, чтобы дискредитировать и нарушить их деятельность", - говорится в сообщении.
Базу данных пользователей Killnet можно просмотреть по ссылке.
"Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас, KillNet!", - говорится на странице со сломанными паролями прокремлевских хакеров.
- Напомним, 22 апреля хакеры из Anonymous взломали и обнародовали 211 Гб данных российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью. Позже они взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома, проникли в его систему и "слили" в сеть 728 Гб данных.
- С начала войны Anonymous взломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси, хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных и проникли в систему видеонаблюдения Кремля.
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