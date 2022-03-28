Anonymous хакнули российское телевидение – обещают слить 870 гигабайтов данных
Хакеры Anonymous продолжают сражаться с Россией на киберфронте
Об этом хакеры сообщили в Twitter, передает " Еспресо. TV ".
Отмечается, что им удалось сломать серверы ВГТРК – крупного государственного российского медиахолдинга. Они пообещали, что в ближайшее время обнародуют 870 гигабайт данных компании.
Справочно. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (сокращенно ВГТРК) – российский государственный медиахолдинг. Был создан Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1990 г.[1]. Систематически занимается пропагандой, направленной против Украины и Западного мира. В ее структуру входят телеканал "Россия-1", телеканал "Россия-2", телеканал "Россия-24" и многие другие.
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