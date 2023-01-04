Анонс контрнаступления Будановым – это один из инструментов для развала группировки РФ, – эксперт Defense Express Киричевский
Заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о наступлении ВСУ весной по всей линии фронта заставит россиян хаотично двигать войска – это не будет способствовать их прочности
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Судя даже по эпизоду в Макеевке, где произошла одновременная утилизация 400 рашистов, с группировкой РФ происходит то, что они называют "развал под собственной тяжестью". На наступательные действия они не способны. Это заявление Буданова для западных СМИ - это один из инструментов влияния, чтобы развал российской группировки ускорить", – считает он.
По оценке Киричевского, ВСУ могут позволить себе ведение полномасштабных наступательных действий на одном-двух направлениях, но не по всей линии фронта.
"Но если прозвучало заявление о всей линии фронта, россияне будут вынуждены светиться, пытаться хаотично перебрасывать подразделения, что не будет способствовать прочности войск. Элемент своевременных заявлений военно-политического руководства в том, чтобы ускорить определенные события, не стоит упускать из виду", - подытожил эксперт.
- Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется окончательное освобождение оккупированных россиянами территорий Украины.
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