Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Судя даже по эпизоду в Макеевке, где произошла одновременная утилизация 400 рашистов, с группировкой РФ происходит то, что они называют "развал под собственной тяжестью". На наступательные действия они не способны. Это заявление Буданова для западных СМИ - это один из инструментов влияния, чтобы развал российской группировки ускорить", – считает он.

По оценке Киричевского, ВСУ могут позволить себе ведение полномасштабных наступательных действий на одном-двух направлениях, но не по всей линии фронта.

"Но если прозвучало заявление о всей линии фронта, россияне будут вынуждены светиться, пытаться хаотично перебрасывать подразделения, что не будет способствовать прочности войск. Элемент своевременных заявлений военно-политического руководства в том, чтобы ускорить определенные события, не стоит упускать из виду", - подытожил эксперт.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется окончательное освобождение оккупированных россиянами территорий Украины.