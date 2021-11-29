Анонс госпереворота - легализация возможного привлечения правоохранителей во время акций протеста на Банковой, - эксперт
Власть пытается сбить градус возможного протеста 1 декабря относительно отставки главы Офиса президента Андрея Ермака
Об этом заявил политический и экономический эксперт Игорь Чаленко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Очень много (запланировано, - ред.) у нас на 1 декабря. Это и переворот, и выступление президента в Раде, и введение военного положения, если вспомнить господина (лидера Радикальной партии Олега, - ред.) Ляшко. Очевидно, что просто пытаются сбить градус акций протеста, которые будут 1 декабря на Банковой в связи с требованием отставки господина Ермака. Президент через анонс госпереворота сделал определенную легализацию чрезмерного применения, в случае необходимости, правоохранительных органов", - заявил Чаленко.
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Он добавил, что также из-за этого анонса народных депутатов из фракции "Слуга народа" поставят перед фактом: "Вы либо с Ахметовым и переворотом, либо голосуете за этот (ресурсный, - ред.) законопроект".
- Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.
- Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту
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