Об этом в эфире Эспрессо заявила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Сейчас мы наблюдаем безумный рост Telegram-каналов. Они не являются качественной информацией - вы не знаете, кто эту информацию делает. Вы не знаете, то ли ФСБшники ее продуцируют, действительно ли это делает какой-то украинский гражданин. Все Telegram-каналы являются анонимными - даже реклама имеющаяся, вы не можете быть уверены на 100%, что это достоверный продукт рекламируется. Анонимными Telegram-каналами в качестве достоверного источника информации нельзя пользоваться", - считает она.