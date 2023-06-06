Анонимными Telegram-каналами в качестве достоверного источника информации нельзя пользоваться, - исполнительный директор ИМИ
Анонимные Telegram-каналы не являются источником достоверной информации – никто не знает, кто делает на нем контент
Об этом в эфире Эспрессо заявила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.
"Сейчас мы наблюдаем безумный рост Telegram-каналов. Они не являются качественной информацией - вы не знаете, кто эту информацию делает. Вы не знаете, то ли ФСБшники ее продуцируют, действительно ли это делает какой-то украинский гражданин. Все Telegram-каналы являются анонимными - даже реклама имеющаяся, вы не можете быть уверены на 100%, что это достоверный продукт рекламируется. Анонимными Telegram-каналами в качестве достоверного источника информации нельзя пользоваться", - считает она.
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