Аномальный обвал цен: "Донбассэнерго" предупредило об угрозе остановки и банкротстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова коммерческого директора компании Олега Ларионова.



"Мы требуем принять долгосрочные меры с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии. В противном случае уже в марте-апреле "Донбассэнерго" не сможет генерировать э/э и будет вынуждено объявить о банкротстве", - отметил Ларионов.



Он добавил, что со своей стороны НЭК "Укрэнерго" не ограничивает импорт э/э из Беларуси в часы профицита, а дефицит спроса покрывается за счет ТЭЦ на газе по цене 6,5 грн/кВт-час. в то время как price caps в ОЭС Украины установлены на уровне 4 грн/кВт-час.



Среди срочных мер, предлагаемых "Донбассэнерго":

повышение максимального ценового ограничения на рынке "на сутки вперед" (НДС) до 6,5 грн/кВт-ч, что соответствует себестоимости производства э/э ТЭЦ на газе;

установление минимальных цен продажи е/е на внутрисуточном рынке не ниже 105% цены НДС, а также установление цены покупки небаланса на уровне ценовых ограничений на НДС+.

Компания также предлагает ограничить продажи на НДС для электропоставщиков и трейдеров в объемах не более 10% объема покупки ресурса у производителей."Донбассэнерго" настаивает на необходимости внедрения рынка мощности не позднее апреля 2022 года.Как уточнил Ларионов, что убытки компании за 2021 год составили 450,5 млн. грн.