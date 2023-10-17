Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx

Об этом свидетельствуют данные OSINT-проекта Oryx, пишет телеграм-канал "Агентство. Новости".

Общие потери России в технике с 10 по 16 октября составили 118 единиц. Среди них 27 танков, 33 боевых машины пехоты и 8 бронетранспортеров. Всего с начала украинского контрнаступления в июне российская армия потеряла 2073 единиц техники, среди них 386 танков, 499 БМП и 133 БТР.

Украинские потери в технике с 10 по 16 октября составили 25 единиц, среди которых четыре танка, четыре БМП и два БТР, свидетельствуют подсчеты Oryx по открытым источникам. С 1 июня ВСУ потеряли не менее 1121 единиц техники (155 танков, 234 БМП и 35 БТР).

Общие потери России при наступлении на Авдеевку превысили украинские почти в 5 раз. При этом за все время украинского контрнаступления российские потери превышают украинские не менее чем в 2 раза.

При этом России не удалось добиться значительных успехов в наступлении на Авдеевку, пишет Американский Институт изучения войны (ISW). В последнем отчете он отмечает, что в этом районе Россия наступает медленными темпами. По данным проекта DeepState, с 10 октября под контроль России в районе Авдеевки перешли только 3,69 кв. км. территории.

Наступление РФ на Авдеевку

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Виталий Барабаш также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе. 15 сентября оккупанты на Авдеевском направлении при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького и Северного Донецкой области.

16 октября в отчете Института изучения войны отметили, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Виталий Барабаш отметил, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.