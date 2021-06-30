Аномальная жара: в Канаде погибли больше 130 человек

Об этом сообщает BBC.

Температура в провинции Британская Колумбия продолжала повышаться четыре дня подряд и 29 июня в одном из городов почти достигла отметки в +50 градусов.

Жители стараются не покидать домов без крайней необходимости, но в Канаде здания редко оснащены кондиционерами, так как обычно летняя температура воздуха не превышает +30 градусов.



"Я был полицейским в течение 15 лет и никогда не испытывал такого объема внезапных смертей, которые произошли за короткий промежуток времени", - сказал сержант милиции Стив Аддисон.

Эксперты сообщают, что изменение климата приведет к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла. Однако связать какое-то отдельное событие с глобальным потеплением сложно.