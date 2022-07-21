Об этом сообщает Reuters.

В начале июля температура в южной Европе начала резко расти, что привело к аномальному уровню жары, из-за которой сотни людей погибли. Жара в частности спровоцировала лесные пожары, которые уничтожили десятки тысяч гектаров земли в Испании, Португалии и Франции.

На этой неделе в Великобритании и Франции зафиксировали рекордно высокие температуры.

Экстремальная жара является частью глобальной модели повышения температуры, которую ученые и климатологи повсеместно объясняют изменением климата, вызванной деятельностью человека. Прогнозируется, что к концу августа жара доберется и накроет большую часть Китая.

Кроме того, в Греции в течение последних дней активно боролись с лесным пожаром, бушевавшим вблизи Афин. Греческое правительство призвало ЕС вести более активную борьбу с последствиями изменения климата.

"Климатический кризис сейчас очевиден по всей Европе, особо интенсивные последствия можно заметить в более широком Средиземноморском регионе. Коктейль высоких температур, порывистых ветров и сильной засухи неизбежно приводит к лесным пожарам", — заявил представитель правительства Греции Джаннис Ойконом.

"Европа должна действовать скоординированно и быстро, чтобы преодолеть климатический кризис. Решение не может быть принято только на национальном уровне, поскольку эта проблема транснациональна и огромна", — сказал Ойконному журналистам.

В связи с изменением климата лесные пожары становятся более частыми и агрессивными во многих странах, распространяя дым, содержащий вредные газы, химикаты и твердые частицы. Это может нанести дополнительный вред здоровью.

Кроме того, в Польше власти объявили предупреждение о жаре во многих частях страны: в западном городе Корник была зафиксирована температура 36,7°C. В северном городе Гданьске многие жители и туристы отправились на местные пляжи, чтобы спастись от жары в воде.

Как сообщает издание Onet, вблизи южного города Бжеско вспыхнул пожар, в результате которого выгорело уже более 50 гектаров полей. Пламя продвигается в лес.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, в Италии бушевали пожары в Тоскане и Фриули-Венеция-Джулия, однако огонь не распространялся. Сообщается также о новых лесных пожарах в горах близ Болонья и на границе шоссе к северу от Милана.

Как отмечает итальянское министерство здравоохранения, четырнадцать городов, в том числе Рим и Милан, объявили о самом высоком уровне угрозы жары в стране. По прогнозам, 22 июля число городов увеличится до 16-ти.

ANSA также сообщило, что начавшийся на севере Италии близ Карсо пожар распространился через границу со Словенией, нанеся ущерб площади более 2000 гектаров. Со словенской стороны из-за пожара пришлось эвакуировать 400 человек из трех сел.

Лесные пожары также продолжаются в Португалии и Испании.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.

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