Об этом сообщает агентство Delfi .

Как говорится в сообщении, в обращении к участникам 23-го собрания политически репрессированных в Икшкиле президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России.

"Латвия должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую агрессию", - сказал он в Икшкиле 13 августа.

Также президент сообщил, что виды на жительство в дальнейшем не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые примут российское гражданство. По словам Левитса, они должны будут покинуть страну.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались только корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пора провести ревизию последствий этой неудачной и опасной политики", - говорится в сообщении.

Президент Латвии сказал, что Россия, в каких государственных форматах она бы ни существовала, всегда была имперской и угрожала своим соседям.

"Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства – все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии", – сказал глава государства в Икшкиле.

Delfi отмечает, что Латвия, в отличие от других стран, не выдает туристические визы россиянам уже с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

"В Латвию российские туристы приезжают не только с латвийской визой, но и с туристическими визами других Шенгенских стран, например Финляндии или Италии. Поэтому считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", - заявил президент.

Премьер-министр Латвии заявил , что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а его действия против мирных жителей Украины – террористическими.

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