Об этом Чавушоглу рассказал в интервью Star .

"Возможно, мы поддерживаем Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог окупается. Вот почему мы уже дважды сводили их вместе и зерновое соглашение сработало", - сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Стамбуле проходил один из раундов переговоров России и Украины, а Турция посодействовала договоренности о вывозе зерна из украинских портов.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и делает все возможное, чтобы поддерживать диалог с Киевом и Москвой. Однако он признал, что возобновить российско-украинские переговоры будет не так-то просто.

"Некоторые вещи изменились. Это то, что мы действительно видим. Многие вещи изменились после картин из Бучи", - сказал Чавушоглу.

6 сентября стало известно, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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