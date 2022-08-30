Анкара поддерживает Украину существеннее, чем большинство других стран НАТО, - глава МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает Украину более существенно, чем большинство других стран НАТО
Об этом Чавушоглу рассказал в интервью Star .
"Возможно, мы поддерживаем Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог окупается. Вот почему мы уже дважды сводили их вместе и зерновое соглашение сработало", - сказал Чавушоглу.
Он напомнил, что в Стамбуле проходил один из раундов переговоров России и Украины, а Турция посодействовала договоренности о вывозе зерна из украинских портов.
Чавушоглу подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и делает все возможное, чтобы поддерживать диалог с Киевом и Москвой. Однако он признал, что возобновить российско-украинские переговоры будет не так-то просто.
"Некоторые вещи изменились. Это то, что мы действительно видим. Многие вещи изменились после картин из Бучи", - сказал Чавушоглу.
- 6 сентября стало известно, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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