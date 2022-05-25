Анкара будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока в этих странах будут "снисходительно относиться к курдским боевикам"
25 мая Турция заявила, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не состоится, если проблемы безопасности Анкары не решатся на переговорах с делегациями обоих северных государств
Об этом информирует The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции президента Ибрагим Калин.
"Мы очень четко передали наше сообщение о том, что процесс не будет продвигаться вперед, если проблемы безопасности Турции не будут решены с помощью конкретных шагов и в рамках определенного графика", – сказал пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.
В сообщении говорится, что Анкара обвинила финское и шведское правительства в приверженности Рабочей партии Курдистана, входящей в перечень террористических групп в Турции. Зато обеспокоенность турецких властей в скандинавских столицах пообещали считать.
Также в 2019 году Швеция ввела эмбарго на продажу оружия Турции из-за интервенции в Сирию. Пресссекретарь Президента Турции подчеркнул, что здесь есть положительные изменения: "Мы не считаем уместным, чтобы союзники налагали санкции друг на друга для ослабления альянса и осчастливления врагов".
- 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. 14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь". А 16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- 16 мая в МИД России заявили, что не будут мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- Впоследствии министерство иностранных дел РФ начало угрожать Финляндии из-за членства в НАТО военным ответом.
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