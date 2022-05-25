Анкара будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока в этих странах будут "снисходительно относиться к курдским боевикам"

Об этом информирует The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции президента Ибрагим Калин.

"Мы очень четко передали наше сообщение о том, что процесс не будет продвигаться вперед, если проблемы безопасности Турции не будут решены с помощью конкретных шагов и в рамках определенного графика", – сказал пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.

В сообщении говорится, что Анкара обвинила финское и шведское правительства в приверженности Рабочей партии Курдистана, входящей в перечень террористических групп в Турции. Зато обеспокоенность турецких властей в скандинавских столицах пообещали считать.

Также в 2019 году Швеция ввела эмбарго на продажу оружия Турции из-за интервенции в Сирию. Пресссекретарь Президента Турции подчеркнул, что здесь есть положительные изменения: "Мы не считаем уместным, чтобы союзники налагали санкции друг на друга для ослабления альянса и осчастливления врагов".