Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, России и Турции по зерновому соглашению
В турецком минобороны заявили, что на 5 мая запланированы переговоры заместителей министров обороны Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению
Об этом сказал глава минобороны Турции Хулуси Акара, передает A Haber и Reuters .
"5 мая, в пятницу, заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновых соглашений", - заявил он.
По его словам, стороны "тепло смотрят" на продление срока договоренностей.
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"Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем. Потому что она очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", - добавил Акар.
В российском МИД в комментарии ТАСС сказали, что вопрос о возможной встрече делегаций "не согласован".
- 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. В результате блокировки судна не смогли покинуть украинские порты.
- На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поговорил об Украине и зерновом соглашении. Эрдоган заявил о необходимости продления "зернового соглашения", однако Путин в ответ сказал, что "Россию волнует предложение Турции".
- В американском Госдепе считают, что весь мир выиграет от полноценной работы "зернового соглашения", позволяющего экспортировать украинскую продовольствие через Черное море.
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