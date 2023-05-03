Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, России и Турции по зерновому соглашению

Об этом сказал глава минобороны Турции Хулуси Акара, передает A Haber и Reuters .

"5 мая, в пятницу, заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновых соглашений", - заявил он.

По его словам, стороны "тепло смотрят" на продление срока договоренностей.

Читайте также: Россия блокирует "зерновой коридор", чтобы занять ниши Украины на мировом рынке, - заместитель главы Всеукраинского аграрного совета

"Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем. Потому что она очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", - добавил Акар.

В российском МИД в комментарии ТАСС сказали, что вопрос о возможной встрече делегаций "не согласован".