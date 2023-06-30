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OPINION

Англоязычный дубляж и взяточники в вышиванках: что общего?

Олеся Исаюк
30 июня, 2023 пятница
10:08
Мнение

Аргументация части образованного класса в защиту фактического уничтожения украинского дубляжа в пользу английского — это что-то впечатляющее

Впечатляет в контексте исследования скрытых колониальных комплексов. Ибо основных аргументов два. Первый — по незнанию английского языка основной массой населения мы не можем быть полноценными членами ЕС. Второе — оказывается, покидать украинский дубляж — это потакать вкусам "мещанства", которое "хочет только развлечений".

Умолчу, что второй аргумент почти полностью риторически покрывается с риторикой "российской интеллигенции", которая на поверку оказалась неспособной справиться в условиях, когда это "мещанство" вместо создания материальных ценностей занялось обороной собственного имущества и жизни от воспеваемого ею же "глубинного народа" . И это беспомощность вместе с тем, что Евгений Маланюк назвал "оранжерейным цветком" среди болота "российская интеллигенция" в массе своей сохранила по сей день - что прекрасно демонстрирует поведение "российской демократической оппозиции".

А вот поведение части украинского образованного класса демонстрирует тот самый древний страх оказаться на низшей ступени социальных авансов и тот же страх признать, что причина этой искусственной "низости" - это самая активная национальная идентичность. Ибо именно это было причиной того, что украинский язык в течение большей части продолжения СССР объявлялся "колхозным", "сельским" и тому подобное. И это в лучшем случае, потому что в худшем - он становился "бандеровским", а его пользователь - рисковал пойти в лагеря за "украинский буржуазный национализм".

По всей видимости, базовый принцип такой "культурной политики" настолько въелся жителям многих крупных городов Центральной и Восточной Украины, что в мире, где нет "большого" сверхнационального языка, который перекрывает все другие "национальные", им неуютно. И после того, как русский перестал быть языком "прогресса" и "прогрессивных классов", а сейчас перестает и быть "городским", им срочно нужно заполнить лакуну. И они заполняют его на английском.

И здесь хочется напомнить другую отвратительную манеру части того же образованного класса - мантру "украиноязычность и вышиванка не гарантия добродетели". В последний раз это невероятно глубокое мнение возникло после того, как члена "Свободы" из руководства Тернопольской области поймали на взятке. Я не сторонник этой партии, отнюдь, но рискну предположить, что вопрос не в факте украиноязычия и ношения вышиванки фигурантом. Вопрос в, так сказать, специфике неуставных экономических отношений. Формировавшаяся в условиях давления тех самых, которые одновременно считали украиноязычность признаком устрашающего "буржуазного национализма".

Оба кейса демонстрируют логику: "если украинец, украиноязычный и так далее – значит с повышенной вероятностью зацофанный провинциал, взяточник и т.д.". Список и синонимические ряды можно продлить. Тот факт, что этого совпадения логики в двух параллельных кейсах не заметил, кажется, никто, говорит о давности постколониального комплекса. Который уже стал столь незаметным, что выглядит почти хорошим тоном. Во всяком случае, такого рода мудрости считается возможным произносить публично.

Что ж, придется напомнить несколько прописных истин.

Прежде всего, хорошее гуманитарное образование предполагает хорошее знание собственного национального языка, языка межнационального общения и по крайней мере двух национальных языков Европы.

Эта модель была основной в Украине большевикам. В доказательство — можно посмотреть биографии наших литераторов и общественных деятелей, как из Приднепровья, так и из Галиции. Кроме того, хорошее образование предполагает умение использовать этику чести. В коллизиях со взяточниками в вышиванках это означает не сетование, что вышиванка не уберегла от неблагочестия, а логики - "то ты, бездельник, Украину позоришь?". Мне такое слышать приходилось и до сих пор не могу выйти из чуда, как то, что уровень понимания, доступный выходцам из галицкого села, недоступен панству из больших городов с хорошими университетами за спиной.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в XX веке.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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