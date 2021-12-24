Англоязычную газету Kyiv Post, временно прекратившую работу, возглавил британский журналист украинского происхождения Нагайло

Об этом говорится в релизе Kyiv Post.



"Kyiv Post с гордостью сообщает о назначении Богдана Нагайло исполняющим обязанности главного редактора", - отметило издание в пятницу, 24 декабря.



Гендиректор Kyiv Post Media Люк Шенье сказал, что Нагайло сыграл ключевую роль в руководстве обновлением редакции Kyiv Post и привлечении новой команды.



69-летний Нагайло родился в семье украинских мигрантов в Великобритании. Имеет 40-летний опыт как журналист, писатель, радиоведущий, политолог, историк. Работал специалистом по правам человека Amnesty International, директором украинской службы Радио Свобода.

Напомним, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает свою работу. Журналистка издания Анна Миронюк назвала увольнение редакции "расплатой" со стороны Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".

15 ноября экс-работники англоязычной газеты Kyiv Post сообщили о планах запустить новое медиа.

Бывшие работники англоязычной газеты Kyiv Post, уволенные в связи с закрытием издания, запустили новое медиа под названием The Kyiv Independent.