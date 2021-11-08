Англоязычная газета Kyiv Post приостанавливает работу: уволена вся редакция, коллектив считает это местью владельца
Владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает работу
Об этом говорится на сайте Kyiv Post.
"Однажды мы надеемся еще раз открыть газету больше и лучше. Спасибо всей команде Kyiv Post и Брайану Боннеру (главному редактору) за его службу Украине и независимой журналистике за последние 25 лет", - сказал Киван.
Согласно сообщению, главный редактор Kyiv Post Брайан Боннер уйдет в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов.
В комментарии НВ.Бизнес Киван рассказал, что до конца года издание планируют перезапустить на четырех языках - украинском, русском, английском и арабском.
В то же время журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, что коллектив издания уволили без предупреждения, и назвала это "расплатой" со стороны владельца Аднана Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".
"Независимое издание Kyiv Post с сегодняшнего дня прекратило существование. Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post, одесский застройщик Аднан Киван, заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания. Тогда эта новость, а также назначение на руководящую должность человека, связанного с владельцем, стали неожиданностью для редакции. Попытка коллектива сохранить независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой.Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов", - написала Миронюк.
Журналистка призвала читателей, рекламодателей, представителей бизнеса, дипломатов и международные организации поддержать журналистов издания.
"Для международного сообщества Kyiv Post был основным источником новостей в течение 26 лет. Мы были образцом высоких профессиональных и этических журналистских стандартов. Именно поэтому каждый президент и каждое правительство пытались оказывать давление на Kyiv Post. Но несмотря ни на что, ни один владелец не закрывал газету. Аднан Киван и сам обещал сохранить независимость издания, когда покупал его в 2018-м. "Я высоко ценю работу журналистов Kyiv Post и собираюсь сохранить редакционную независимость", - сказал тогда Киван. Сегодня мы предложили ему продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Мы призываем наших читателей, рекламодателей, бизнесменов, дипломатов, международные организации и всех, кто отстаивает принципы независимой журналистики, поддержать нас", - подытожила Миронюк.
Справка: Kyiv Post - старейшая англоязычная газета страны. Ее основал американец Джед Санден 18 октября 1995 года в Киеве. Газета вышла в Интернете в 2002 году. Материалы издания касаются темы политики, бизнеса и культуры.
- Напомним, в октябре Брайан Боннэр сообщил "Детектору медиа", что Kyiv Post будет запускать украиноязычный проект с таким же названием. О прекращении публикации англоязычной версии и о запуске на арабском языке речь не шла.
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