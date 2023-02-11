Английский журналист обозвал Мудрыка "самым дорогим индюком в футболе"

Об этом сообщает "Трибуна".

"Самая дорогая индейка в мировом футболе?", - написал английский журналист Пирс Морган.

Интересно, что в неформальном английском языке слово "индейка" (turkey) используется для описания чего-то крайне неуспешного.

С момента своего трансфера Михаил Мудрык провел за "Челси" 3 матча, но результативными действиями не отличился. Во встрече против "Вест Хэма" (1:1) отдал ассист, но арбитр отменил гол из-за офсайда.