Английский журналист обозвал Мудрыка "самым дорогим индюком в футболе"
Журналист Пирс Морган унизил игру украинского вингера "Челси" Михаила Мудрыка
Об этом сообщает "Трибуна".
"Самая дорогая индейка в мировом футболе?", - написал английский журналист Пирс Морган.
Интересно, что в неформальном английском языке слово "индейка" (turkey) используется для описания чего-то крайне неуспешного.
С момента своего трансфера Михаил Мудрык провел за "Челси" 3 матча, но результативными действиями не отличился. Во встрече против "Вест Хэма" (1:1) отдал ассист, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
- 11 февраля в АПЛ "Челси" вместе с Михаилом Мудрыком сыграл вничью против "Вест Хэма".
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