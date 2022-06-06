Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Кабинет министров прорабатывает соответствующую инициативу. Английский используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - отметил он

Шмыгаль заметил, что профильным министерствам поставлена задача проработать предложения и оформить документы.