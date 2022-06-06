Английский язык в Украине может получить особый статус, - Шмыгаль
В Кабинете министров обсудили возможность предоставления английскому статуса языка делового общения в Украине
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Кабинет министров прорабатывает соответствующую инициативу. Английский используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - отметил он
Шмыгаль заметил, что профильным министерствам поставлена задача проработать предложения и оформить документы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное