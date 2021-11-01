Английский топ-клуб "Тоттенхэм" лишился главного тренера
Лондонский "Тоттенхэм" уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту
Об этом сообщает официальный сайт " Тоттенгема ".
47-летний Нуну Эшпириту Санту покинул клуб вместе с тренерским штабом. Пока не известно, какую сумму должны возместить боссы Тоттенгема за расторжение контракта.
Нуну Эшпириту Санту возглавил "Тоттенхэм" летом 2021 года. С этого времени лондонцы провели 17 матчей, одержали 9 побед и 7 раз проиграли. Команда занимает в таблице АПЛ 8 место и отстает от зоны ЛЧ на 5 очков.
До "Тоттенгема" Санту работал в английском "Вулвергемптоне", испанской "Валенсии" и португальских "Порту" и "Рио Аве".
- 19 сентября в 5-м туре чемпионата Англии "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби.
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