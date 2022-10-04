Английский онлайн: курсы для студентов
Курсы английского онлайн — эффективный способ учить иностранный, когда мало времени на очные занятия. Поэтому многие студенты как дневной, так и заочной формы обучения выбирают дистанционные программы. Они позволяют совмещать обучение и работу, домашние задания в ВУЗе с практикой иностранного дома, дают возможность заниматься в свободное время. Тем более, онлайн занятия можно проходить из любой точки мира
Найти релевантные онлайн курсы можно в рейтинге онлайн школ английского.
Как правило, в таких школах используют современный подход к обучению. Студенты могут самостоятельно следить за процессом на онлайн-платформах, заниматься через приложения, учить язык по обучающим роликам и интерактивным упражнениям. Еще больше про особенности английского онлайн и как найти идеальную школу мы рассказывали здесь, сегодня рассмотрим варианты и особенности дистанционных курсов из рейтинга Englisher.
Английский онлайн: как студенту учить язык дистанционно
На Englisher большой выбор школ, предлагающих дистанционные программы английского, например:
- P12
продолжительность: 3 месяца;
интенсивность: 4 раза в неделю;
особенность: адаптивный график, бесплатные консультации с преподавателем и разговорные клубы, онлайн уроки в интерактивном учебнике, доступ к видео версии уроков.
- Green Forest
продолжительность: 4 месяца;
интенсивность: 4 раза в неделю;
особенность: гибридный подход, обучение в группах в атмосфере реального занятия в классе, бесплатные разговорные клубы с носителями языка, тематические спецкурсы.
- Speak Well
продолжительность: 4,5 месяца;
насыщенность: 2 раза в неделю;
особенность: до 8 студентов в группе, занятия проводятся на платформе ZOOM/Google Meet, бесплатные разговорные клубы и учебные материалы.
- EnglishDom
продолжительность: индивидуально;
насыщенность: индивидуально;
особенность: цифровой учебник, занятия на онлайн-платформе, приложение ED Class, персональный куратор, разговорный английский клуб, бесплатный пробный урок.
- SkyLingua
продолжительность: 4-6 месяцев;
насыщенность: индивидуально;
особенность: индивидуальное обучение или группа 3-5 человек, занятия по Skype или Zoom, подбор индивидуальных методик, бесплатные материалы, 80% занятия – разговорная практика.
Еще больше дистанционных курсов английского можно найти на сайте Englisher. Студенты с любым уровнем знания, графиком и материальными возможностями смогут найти для себя оптимальный вариант. Читайте отзывы других студентов, сравнивайте программы. Как правило, школы иностранного предлагают бесплатные пробные уроки и тестирование уровня знаний — попробуйте несколько вариантов, чтобы понять какие курсы подходят вам больше.
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