Найти релевантные онлайн курсы можно в рейтинге онлайн школ английского.

Как правило, в таких школах используют современный подход к обучению. Студенты могут самостоятельно следить за процессом на онлайн-платформах, заниматься через приложения, учить язык по обучающим роликам и интерактивным упражнениям. Еще больше про особенности английского онлайн и как найти идеальную школу мы рассказывали здесь, сегодня рассмотрим варианты и особенности дистанционных курсов из рейтинга Englisher.

Английский онлайн: как студенту учить язык дистанционно

На Englisher большой выбор школ, предлагающих дистанционные программы английского, например:

P12

продолжительность: 3 месяца;

интенсивность: 4 раза в неделю;

особенность: адаптивный график, бесплатные консультации с преподавателем и разговорные клубы, онлайн уроки в интерактивном учебнике, доступ к видео версии уроков.

Green Forest

продолжительность: 4 месяца;

интенсивность: 4 раза в неделю;

особенность: гибридный подход, обучение в группах в атмосфере реального занятия в классе, бесплатные разговорные клубы с носителями языка, тематические спецкурсы.

Speak Well

продолжительность: 4,5 месяца;

насыщенность: 2 раза в неделю;

особенность: до 8 студентов в группе, занятия проводятся на платформе ZOOM/Google Meet, бесплатные разговорные клубы и учебные материалы.

EnglishDom

продолжительность: индивидуально;

насыщенность: индивидуально;

особенность: цифровой учебник, занятия на онлайн-платформе, приложение ED Class, персональный куратор, разговорный английский клуб, бесплатный пробный урок.

SkyLingua

продолжительность: 4-6 месяцев;

насыщенность: индивидуально;

особенность: индивидуальное обучение или группа 3-5 человек, занятия по Skype или Zoom, подбор индивидуальных методик, бесплатные материалы, 80% занятия – разговорная практика.

Еще больше дистанционных курсов английского можно найти на сайте Englisher. Студенты с любым уровнем знания, графиком и материальными возможностями смогут найти для себя оптимальный вариант. Читайте отзывы других студентов, сравнивайте программы. Как правило, школы иностранного предлагают бесплатные пробные уроки и тестирование уровня знаний — попробуйте несколько вариантов, чтобы понять какие курсы подходят вам больше.