Английский онлайн или как эффективно учиться дома
Многие студенты отказываются от варианта онлайн-курсов, поскольку не могут заставить себя учиться дома. Ведь даже во время онлайн-занятия можно отвлечься на телефонный звонок, приготовление борща или шум соседей во дворе. Но это вовсе НЕ означает, что учиться онлайн невозможно. На самом деле проблема заключается не в формате языковых курсов, а в том, как студент умеет учиться и организовывать себя на работу
Поэтому даем вам работающие подсказки от студентов, которые учили английский онлайн в школе Р12 и научились преодолевать организационные трудности благодаря помощи опытных преподавателей.
Советы, как учить английский онлайн и не засыпать на занятиях
Самый главный совет для тех, кто хочет учить английский язык удаленно в режиме онлайн – обязательно запишитесь на курс. Именно курс будет организовывать вас заниматься регулярно и в конкретное время. А ответственность перед преподавателем и нежелание опозориться перед одногруппниками заставит заниматься максимально прилежно.
Но также придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Дайте ответ на вопрос: «Зачем я учу английский». Вы должны понимать, какую пользу принесет вам знания английского языка. Ведь сам по себе язык не несет прямой ценности и не сможет удовлетворить ваше эго. Но если при помощи английского вы сможете хорошо зарабатывать – мысли о деньгах и новой должности заставят учиться каждый день.
- Живите по графику. Чтобы не пропускать занятия и не лениться заниматься целый час, ежедневно составляйте график дня и прописывайте в нем время для языкового онлайн-курса и выполнения домашних заданий. Если не хотите, чтобы обучение отняло у вас целый год, учите английский онлайн в экспресс-режиме, о котором мы уже рассказывали ранее.
- Отключайте мобильный телефон. Мобильный является главным отвлекающим фактором для студентов, которые хотят учиться онлайн. Поэтому, когда садитесь за учебники, всегда отключайте смартфон, а также закрывайте десктопные версии мессенджеров на ноутбуке.
- Выбирайте интересные курсы. Например, онлайн-курс с коммуникативной методикой преподавания. Благодаря такому подходу студенты на занятиях могут посвящать время обсуждению интересных тем, как будто просто встретились с друзьями. Согласитесь, так учить английский онлайн намного интереснее.
Напоследок попробуйте пробное онлайн-занятие. Оно поможет понять, насколько удобно заниматься дома перед компьютером.
Какими бывают онлайн-курсы по изучению английского языка
Не спешите записываться в первую попавшуюся языковую школу. Внимательно изучите разные варианты изучения английского:
- экспресс-обучение онлайн – его предлагает упомянутая во вступлении школа Р12;
- узконаправленное бизнес-обучение – язык изучается в соответствии со специальностью студентов (для юристов, медиков, программистов);
- корпоративные языковые курсы – для работников одной компании;
- занятия по английскому языку для детей;
- базовое изучения языка – с нуля и поэтапно по уровням.
Удачи вам в освоении новых иностранных языков!
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