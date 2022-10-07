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Английский онлайн: идеи для осенних вечеров

7 октября, 2022 пятница
15:30
Статьи

Многих осень вгоняет в тоску: нет желания вылезать из-под одеяла, выходить на улицу и заниматься чем-то сильно интеллектуальным. Самое время для теплых посиделок дома или в компании друзей, а еще для улучшения своих знаний иностранного

В дополнение к обучению на курсах английского онлайн в Грин Форест важно заниматься самостоятельно. Предлагаем использовать свое меланхоличное настроение и осеннюю лень с пользой для языка. 

Боремся с осенней хандрой при помощи английского онлайн

Если ваше состояние можно описать как "I’m just feeling blue" или "Feel down in the dumps", предлагаем провести уютный осенний вечер с пользой для английского. Итак, начинаем с приготовления ужина или закуски. На Youtube можно найти каналы известных шеф-поваров и кулинарных блогеров и приготовить по их рецепту. И побалуете себя вкусным блюдом и прокачаете английский. Не забудьте про напитки: горячий шоколад, какао, чай, глинтвейн — все, что согревает и поднимает вам настроение.  

Дальше переходим к выбору тематического фильма или сериала. Онлайн просмотр поможет прокачать словарный запас, аудирование, просто поднимет настроение. Мелодрама, детектив, драма или комедия? Выбирайте любимый жанр, который поможет создать необходимую атмосферу. Наша осенняя подборка:

  • Сладкий ноябрь/Sweet November 
  • Осень в Нью-Йорке/Autumn in New York
  • Зеленая книга/Green Book 
  • Сбежавшая невеста/Runaway Bride 
  • Амели/Amélie 
  • Друзья/Friends
  • Как я встретил вашу маму/How I Met Your Mother 
  • Мальчишник в Вегасе/The Hangover 
  • Отпуск по обмену/The Holiday 
  • Плохая училка/Bad Teacher

Найти контент на языке оригинала можно в различных онлайн-кинотеатрах. Если вы новичок, включите субтитры на понятном языке, выберите для просмотра картину, которую вы уже видели. 

Если вы предпочитаете проводить досуг за прочтением книги, то отдайте предпочтение произведению на английском. Читайте онлайн или в печатном варианте, короткие рассказы или роман, то что читали в переводе или современный хит — главное, что вы практикуете иностранный и небанально проведете время. Даже в самый ленивый вечер можно интегрировать изучение английского: читайте посты англоязычных блогеров, смотрите развлекательное шоу на Youtube, изучайте тренды TikTok, поиграйте в онлайн игру. 

Напишите своим друзьям "I’m kinda gloomy" и пригласите их на домашнюю вечеринку. Даже если вас разделяют километры, встретиться всегда можно онлайн. Английский можно интегрировать и в такие встречи. Это точно будет не банально и познавательно для всех. Например, можно поиграть в настолки, вместе посмотреть фильм, спортивное соревнование и т.д. Вы сможете потренировать разговорные навыки, улучшить аудирование и избавиться от языкового барьера в дружественной атмосфере. 

Общество
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образование
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