Английский "Лестер" совершил фантастический камбэк в матче против "Спартака" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



К концу первого тайма "Спартак" вел в счете 2:0 и матч шел к победе россиян, но все прервал Петсон Дака. Замбийский форвард "Лестера" выдал настоящий перформанс, забил четыре гола в течение второго тайма и перевернул ход игры - сделал счет 4:2.



В конце встречи Александр Соболев сократил отставание "Спартака". Но этого оказалось мало. Россияне проигрывают в Москве 3:4.

Лига Европы



3-й тур



20 октября



"Спартак" (Россия) - "Лестер" (Англия) 3:4



Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 54, 79

30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы шотландский "Селтик" победил венгерский "Ференцварош".

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