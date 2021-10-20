Английский "Лестер" совершил фантастический камбэк в матче против "Спартака" в Лиге Европы
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" победил московский "Спартак"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
К концу первого тайма "Спартак" вел в счете 2:0 и матч шел к победе россиян, но все прервал Петсон Дака. Замбийский форвард "Лестера" выдал настоящий перформанс, забил четыре гола в течение второго тайма и перевернул ход игры - сделал счет 4:2.
В конце встречи Александр Соболев сократил отставание "Спартака". Но этого оказалось мало. Россияне проигрывают в Москве 3:4.
Лига Европы
3-й тур
20 октября
"Спартак" (Россия) - "Лестер" (Англия) 3:4
Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 54, 79
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