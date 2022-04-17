Английский клуб захотел купить 18-летнего украинца за 500 тысяч евро

Об этом сообщает "ТаТоТаке".



По информации источника, 15 апреля "Брентфорд" сделал официальное предложение СК "Днепр-1" по трансферу 18-летнего атакующего полузащитника Егора Ярмолюка.



Стартовое предложение "Брентфорда" - чуть более 500 тыс. евро. Transfermarkt оценивает украинца примерно в эту же сумму – 400 тыс. евро. Контракт Ярмолюка с "Днепр-1" истекает следующим летом.



1 марта Егору Ярмолюку исполнилось 18 лет. На его счету 9 матчей и 1 гол в УПЛ и Кубке Украины.



В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ. Параллельно клуб работает над трансфером Михаила Мудрика за 20 млн. евро.





15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский Брентфорд.

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