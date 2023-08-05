Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина

Об этом сообщает авторитетный журналист Эндрю Тодос.

По информации источника, "Сандерленд" предлагает за Назария Русина 2 млн евро и дополнительные бонусы. В то же время это не единственный клуб из Чемпионшипа (второй английский дивизион), который хочет подписать украинца.

Кто такой Назарий Русин

Назарий Русин играет на полноценной основе за "Зарю" с прошлого лета. В предыдущем сезоне УПЛ сыграл 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Действующий контракт 24-летнего украинца рассчитан до 2025 года.

"Сандерленд"

В прошлом сезоне "Сандерленд" финишировал в Чемпионшипе на 6-й позиции и не смог выйти в АПЛ.