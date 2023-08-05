Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина
Луганская "Заря" получила предложение от английского "Сандерленда" за нападающего Назария Русина
Об этом сообщает авторитетный журналист Эндрю Тодос.
По информации источника, "Сандерленд" предлагает за Назария Русина 2 млн евро и дополнительные бонусы. В то же время это не единственный клуб из Чемпионшипа (второй английский дивизион), который хочет подписать украинца.
Кто такой Назарий Русин
Назарий Русин играет на полноценной основе за "Зарю" с прошлого лета. В предыдущем сезоне УПЛ сыграл 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.
Действующий контракт 24-летнего украинца рассчитан до 2025 года.
"Сандерленд"
В прошлом сезоне "Сандерленд" финишировал в Чемпионшипе на 6-й позиции и не смог выйти в АПЛ.
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