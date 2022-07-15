Об этом сообщает официальный twitter англичан.

"Брентфорд" подписал Егора Ярмолюка за 1,5 млн. евро. 18-летний украинец подписал с "пчелами" 3-летний контракт с опцией продления еще на сезон. Полузащитник сначала будет выступать за команду Б.

В прошлом сезоне Егор Ярмолюк сыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол.

На его счету 4 матча за молодежную сборную Украины.

В английской премьер-лиге выступают два украинских футболистов - Виталий Миколенко из "Эвертона" и Александр Зинченко в "Манчестер Сити".

"Брентфорд" в прошлом сезоне занял в чемпионате Англии 13 место.

14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.

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