Английский клуб купил 18-летнего украинского футболиста
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк стал игроком английского "Брентфорда"
Об этом сообщает официальный twitter англичан.
"Брентфорд" подписал Егора Ярмолюка за 1,5 млн. евро. 18-летний украинец подписал с "пчелами" 3-летний контракт с опцией продления еще на сезон. Полузащитник сначала будет выступать за команду Б.
В прошлом сезоне Егор Ярмолюк сыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол.
На его счету 4 матча за молодежную сборную Украины.
В английской премьер-лиге выступают два украинских футболистов - Виталий Миколенко из "Эвертона" и Александр Зинченко в "Манчестер Сити".
"Брентфорд" в прошлом сезоне занял в чемпионате Англии 13 место.
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