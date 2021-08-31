Английский клуб избавился от экс-футболиста "Шахтера" из-за его заоблачной зарплаты
Английский "Арсенал" достиг с бразильским футболистом Виллианом договоренности о досрочном расторжении контракта
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала" .
Отмечается, что 33-летний полузащитник разорвал контракт с лондонским клубом и перешел в бразильский "Коринтианс".
"Мы достигли взаимной договоренности с Виллианом о прекращении действия его контракта. У него оставалось еще два года до окончания сделки, но после недавних конструктивных обсуждений он покидает клуб, чтобы перейти в" Коринтианс ", где он начинал свою карьеру", - заявили в "Арсенале".
Английский клуб готов бесплатно отпустить Виллиана, чтобы сэкономить на его зарплате. Бразилец получал в "Арсенале" 14 500 000 евро в год.
В прошлом сезоне Виллиан сыграл за "Арсенал" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- Напомним, 25 мая сообщалось, что Виллиан решил покинуть "Арсенал" .
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