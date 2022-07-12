Английский клуб договорился о трансфере 18-летнего украинского футболиста
Английский "Брентфорд" договорился с "Днепром-1" о переходе полузащитника Егора Ярмолюка
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его информации, "Брентфорд" достиг договоренности о трансфере Егора Ярмолюка, которого считают одним из самых талантливых украинских футболистов. 18-летний атакующий хавбек уже получил в Великобритании рабочую визу. О его переходе будет объявлено на этой неделе.
В прошлом сезоне Егор Ярмолюк сыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол.
На его счету 4 матча за молодежную сборную Украины.
"Брентфорд" в прошлом сезоне занял в чемпионате Англии 13 место.
В английской премьер-лиге выступает один украинский футболист - Виталий Миколенко из "Эвертона". У Андрея Ярмоленко завершился контракт с "Вест Хэмом" и он занимается поисками новой команды.
- 22 июня сообщалось, что "Фулгэм" готов предложить Андрею Ярмоленко контракт на 2 года.
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