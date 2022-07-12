Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его информации, "Брентфорд" достиг договоренности о трансфере Егора Ярмолюка, которого считают одним из самых талантливых украинских футболистов. 18-летний атакующий хавбек уже получил в Великобритании рабочую визу. О его переходе будет объявлено на этой неделе.

В прошлом сезоне Егор Ярмолюк сыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол.

На его счету 4 матча за молодежную сборную Украины.

"Брентфорд" в прошлом сезоне занял в чемпионате Англии 13 место.

В английской премьер-лиге выступает один украинский футболист - Виталий Миколенко из "Эвертона". У Андрея Ярмоленко завершился контракт с "Вест Хэмом" и он занимается поисками новой команды.

22 июня сообщалось, что "Фулгэм" готов предложить Андрею Ярмоленко контракт на 2 года.

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