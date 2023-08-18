Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В пятницу, 18 августа, в Бремене в стартовом матче чемпионата Германии английский форвард уже на 4-й минуте отдал результативную передачу на Лероя Сане. На 75-й минуте Кейн забил сам и отличился первым голом за "Баварию", в которую он перешел из "Тоттенгема".

До разгромного счет незадолго до финального свистка сделал Сане, сделавший дубль. Окончательный результат установил Матис Тель.

"Бавария" победила "Вердер" со счётом 4:0.

Чемпионат Германии

1-й тур

18 августа

"Вердер" – "Бавария" 0:4

Голы : Сане, 4, 90 Кейн, 75, Тель, 90+4