Английский футболист Кейн забил дебютный гол за "Баварию"
Английский футболист Гарри Кейн забил первый гол за "Баварию" в чемпионате Германии против "Вердера"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В пятницу, 18 августа, в Бремене в стартовом матче чемпионата Германии английский форвард уже на 4-й минуте отдал результативную передачу на Лероя Сане. На 75-й минуте Кейн забил сам и отличился первым голом за "Баварию", в которую он перешел из "Тоттенгема".
До разгромного счет незадолго до финального свистка сделал Сане, сделавший дубль. Окончательный результат установил Матис Тель.
"Бавария" победила "Вердер" со счётом 4:0.
Чемпионат Германии
1-й тур
18 августа
"Вердер" – "Бавария" 0:4
Голы : Сане, 4, 90 Кейн, 75, Тель, 90+4
- 12 августа "Бавария" разгромно проиграла "Лейпцигу" в матче за Суперкубок Германии.
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