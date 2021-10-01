Англия запретила вводить ботокс людям до 18 лет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Великобритании.

С 1 октября в Англии лицам до 18 лет запретили вводить ботулотоксин и другие филлеры в косметических целях, даже с разрешения родителей.

Следовательно, предоставление таких услуг несовершеннолетним стало уголовным правонарушением.

Также нарушением является организация процедуры или запись на прием для предоставления этих процедур любому лицу в возрасте до 18 лет.

Только лицензированный медик может дать разрешение на такие процедуры и только для лечения. Их должны проводить зарегистрирован врач, медсестра, фармацевт или дантист.

"Новый закон защитит детей от потенциального риска для здоровья, который несут ботулотоксины и косметические филлеры", - говорится в сообщении.

Справка: Ботокс - это препарат, который может устранить мимические морщины, убрать более глубокие морщины, подкорректировать линии у глаз, убрать носовые складки. Ботокс и косметические филлеры, например, гиалуроновую кислоту, чаще всего используют для процедур по увеличению губ, разглаживания морщин или шрамов.

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