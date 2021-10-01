Англия запретила вводить ботокс людям до 18 лет
Англичанам моложе 18 лет запретили делать уколы ботокса, а также филеров по косметическим причинам
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Великобритании.
С 1 октября в Англии лицам до 18 лет запретили вводить ботулотоксин и другие филлеры в косметических целях, даже с разрешения родителей.
Следовательно, предоставление таких услуг несовершеннолетним стало уголовным правонарушением.
Также нарушением является организация процедуры или запись на прием для предоставления этих процедур любому лицу в возрасте до 18 лет.
Только лицензированный медик может дать разрешение на такие процедуры и только для лечения. Их должны проводить зарегистрирован врач, медсестра, фармацевт или дантист.
"Новый закон защитит детей от потенциального риска для здоровья, который несут ботулотоксины и косметические филлеры", - говорится в сообщении.
Справка: Ботокс - это препарат, который может устранить мимические морщины, убрать более глубокие морщины, подкорректировать линии у глаз, убрать носовые складки. Ботокс и косметические филлеры, например, гиалуроновую кислоту, чаще всего используют для процедур по увеличению губ, разглаживания морщин или шрамов.
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