Англия забила 10 голов Сан-Марино и триумфально вышла на ЧМ-2022
В 10-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Сан-Марино
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Англия забила в ворота Сан-Марино 10 голов. Покер оформил Гарри Кейн, по одному голу отличились Гарри Магйвайр, Эмил Смит-Роу, Тайрон Мингс, Темми Абрахам и Букайо Сака. Защитник Сан-Марино Филиппо Фаббри забил автогол на старте встречи.
Англия с 26 очками выиграла квалификационную группу I и вышла на ЧМ-2022. Польша отстала на 6 баллов и сыграет в плей-офф отбора. Позади остались Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.
ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
15 ноября
Группа I
Сан-Марино – Англия 0:10
Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
- Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.
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