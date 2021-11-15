Англия забила 10 голов Сан-Марино и триумфально вышла на ЧМ-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Англия забила в ворота Сан-Марино 10 голов. Покер оформил Гарри Кейн, по одному голу отличились Гарри Магйвайр, Эмил Смит-Роу, Тайрон Мингс, Темми Абрахам и Букайо Сака. Защитник Сан-Марино Филиппо Фаббри забил автогол на старте встречи.



Англия с 26 очками выиграла квалификационную группу I и вышла на ЧМ-2022. Польша отстала на 6 баллов и сыграет в плей-офф отбора. Позади остались Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.



ЧМ-2022



Квалификация. 10-й тур



15 ноября



Группа I



Сан-Марино – Англия 0:10



Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79

Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.

Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.

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