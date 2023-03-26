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Англия – Украина: Ярмоленко не попал в заявку на матч отбора Евро-2024

26 мартa, 2023 воскресенье
10:59
Спорт

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит стартовый матч сборной Украины в квалификации Евро-2024 против Англии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из находящихся в Лондоне футболистов главный тренер сборной Украины Руслан Ротань не включил в заявку на матч с Англией Дениса Попова и Андрея Ярмоленко, прибывшего в расположение национальной команды с повреждениями.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

1. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрык, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Денис Мирошниченко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Бондаренко, 19. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Никита Шевченко.

Игра Украина – Англия начнется в Лондоне на "Уэмбли" в 19:00.

Сборная Украины
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