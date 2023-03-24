Англия – Украина: букмекеры дали нелестный прогноз на матч квалификации Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда пропустила первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счетом Англия победила Италию.

После 1-го тура лидерство в группе С захватили Англия и Северная Македония. У них по 3 балла.

Букмекеры считают, что Украина очевидный аутсайдер встречи. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 12. Победа Англии прогнозируется на 1,28. Ничья – 5,80.

Евро-2024

Квалификация. 2-й тур

26 марта

Англия – Украина

Лондон, стадион "Уэмбли"

Начало в 19:00

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