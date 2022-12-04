Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Эль-Хауре сборную Англии на 38-й минуте вывел вперед Джордан Хендерсон. В конце первого тайма команда Гарета Саутгейта поймала сенегальцев на контратаке, которую реализованным выходом один на один завершил Гарри Кейн.

До разгромного результата на 57-й минуте довел Букайо Сака, завершивший еще один контрвыпад англичан.

Сборная Англии победила Сенегал 3:0 и вышла в 1/4 финала.

10 декабря в четвертьфинале англичане встретятся с командой Франции.

ЧМ-2022

1/8 финала

4 декабря

Англия – Сенегал 3:0

Голы : Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

4 декабря в другом матче 1/8 финала чемпиона мира-2022 сборная Франции победила Польшу .

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