Англия сокрушила Албанию и фактически вышла на ЧМ-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев – Англию. Голами отличились Гарри Магвайр, Джордан Хендерсон и Гарри Кейн, оформивший хет-трик.



Англия фактически гарантировала себе место на ЧМ-2022. В последнем туре им нужно с большим счетом проиграть Сан-Марино, чтобы лишиться первой позиции в группе. Также Польша должна разгромно победить Венгрию, чтобы лишить англичан прямой путевки на мундиаль.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



12 ноября



Группа I



Англия – Албания 5:0



Голы: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb