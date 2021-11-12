Англия сокрушила Албанию и фактически вышла на ЧМ-2022
В 9-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Албанию
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев – Англию. Голами отличились Гарри Магвайр, Джордан Хендерсон и Гарри Кейн, оформивший хет-трик.
Англия фактически гарантировала себе место на ЧМ-2022. В последнем туре им нужно с большим счетом проиграть Сан-Марино, чтобы лишиться первой позиции в группе. Также Польша должна разгромно победить Венгрию, чтобы лишить англичан прямой путевки на мундиаль.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
12 ноября
Группа I
Англия – Албания 5:0
Голы: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии разгромно победила Мальту.
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