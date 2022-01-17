Англия сократила период самоизоляции для больных COVID-19 до пяти дней
В Англии сократили до пяти дней минимальный период самоизоляции для людей с положительным результатом теста на COVID-19 и позволили 16-ти и 17-летним получать бустерную дозу прививки
Об этом сообщает BBC .
Чтобы помочь снизить нехватку персонала, период карантина в Англии был сокращен до пяти дней после осмотра медицинских данных. Но чтобы завершить самоизоляцию, на пятый и шестой день карантина зараженным COVID-19 предстоит сделать повторный тест и получить отрицательный результат. Эти правила действуют от статуса вакцинации.
Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что сокращение изоляции до пяти дней "восстановит дополнительные свободы и снизит давление на основные государственные услуги зимой".
В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии люди все еще должны находиться на самоизоляции в течение как минимум семи дней при появлении симптомов коронавируса или при наличии положительного результата COVID-теста.
Также в Англии 16-ти и 17-летние подростки теперь могут записаться на получение бустерных доз прививок от COVID-19.
Сначала приглашения получат 40 тыс. подростков, получивших вторую дозу вакцины не менее трех месяцев назад. Впоследствии более 600 тыс. человек в возрасте 16 и 17 лет, получивших две дозы вакцины, получат право на ревакцинацию.
- Напомним, 4 января в Великобритании впервые зафиксировали более 200 тыс. случаев COVID-19 в сутки.
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