Англия - Сенегал: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира - 2022
В воскресенье, 4 декабря, в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу встречаются сборные Англии и Сенегала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между англичанами и сенегальцами состоится в Эль-Хауре и начнется в 21:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.
На групповом раунде сборная Англии победила Иран (6:2), Уэльс (3:0), сыграла вничью со США (0:0) и финишировала в квартете B первой.
Сенегал уступил Нидерландам (0:2), обыграв Катар (3:1) и "Эквадор (2:1) и стал вторым в группе A.
ЧМ-2022
1/8 финала
Англия – Сенегал
Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"
4 декабря, 21:00
Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Megogo
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В субботу 3 декабря сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.
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