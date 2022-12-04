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Англия - Сенегал: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира - 2022

4 декабря, 2022 воскресенье
13:41
Спорт

В воскресенье, 4 декабря, в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу встречаются сборные Англии и Сенегала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между англичанами и сенегальцами состоится в Эль-Хауре и начнется в 21:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.

На групповом раунде сборная Англии победила Иран (6:2), Уэльс (3:0), сыграла вничью со США (0:0) и финишировала в квартете B первой.

Сенегал уступил Нидерландам (0:2), обыграв Катар (3:1) и "Эквадор (2:1) и стал вторым в группе A.

ЧМ-2022

1/8 финала

Англия – Сенегал

Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"

4 декабря, 21:00

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Megogo

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чемпионат мира-2022
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