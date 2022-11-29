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Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ-2022

29 ноября, 2022 вторник
23:12
Спорт

В 3-м туре группового раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Уэльс

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой Англии над Уэльсом – 3:0. Дубль оформил Маркус Рашфорд, еще один мяч забил Фил Фоден.

Сборная Англии закончила групповой этап ЧМ-2022 на первой позиции в квартете А, они набрали 7 очков. США с 5 баллами финишировали вторыми. Уэльс за 3 матча получил всего 1 балл и занял четвертое место. Иран – третий – 3 очка.

В плей-офф чемпионата мира сборная Англии сыграет против Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

Соперник США – Нидерланды. Они сыграют 3 декабря

ЧМ-2022

3-й тур. Группа А

29 ноября

Уэльс – Англия 0:3

Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

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Иран
Катар
чемпионат мира-2022
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