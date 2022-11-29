Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В 3-м туре группового раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Уэльс
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой Англии над Уэльсом – 3:0. Дубль оформил Маркус Рашфорд, еще один мяч забил Фил Фоден.
Сборная Англии закончила групповой этап ЧМ-2022 на первой позиции в квартете А, они набрали 7 очков. США с 5 баллами финишировали вторыми. Уэльс за 3 матча получил всего 1 балл и занял четвертое место. Иран – третий – 3 очка.
В плей-офф чемпионата мира сборная Англии сыграет против Сенегала. Матч состоится 4 декабря.
Соперник США – Нидерланды. Они сыграют 3 декабря
ЧМ-2022
3-й тур. Группа А
29 ноября
Уэльс – Англия 0:3
Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52
- 28 ноября Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф, сборные Сербии и Камеруна свели встречу вничью 3:3, Гана обыграла Южную Корею, а Португалия одолела Уругвай и оказалась в 1/8 финала.
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