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Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодежного ЧЕ по футболу

5 июля, 2023 среда
21:04
Спорт

В полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Батуми, закончился со счетом 3:0. В ворота Израиля забили Морган Гиббс Уайт, Коул Палмер и Кэмерон Арчер.

В финале Евро-2023, который состоится 8 июля, сборная Англии сыграет против победителя пары Украина/Испания. Матч нашей молодежки в полуфинале начнется сегодня, 5 июля, в 22.00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Полуфинал

5 июля

Израиль – Англия 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90

Израиль
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Автор Татьяна Яворськая
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