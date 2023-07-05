Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодежного ЧЕ по футболу
В полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Батуми, закончился со счетом 3:0. В ворота Израиля забили Морган Гиббс Уайт, Коул Палмер и Кэмерон Арчер.
В финале Евро-2023, который состоится 8 июля, сборная Англии сыграет против победителя пары Украина/Испания. Матч нашей молодежки в полуфинале начнется сегодня, 5 июля, в 22.00.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Полуфинал
5 июля
Израиль – Англия 0:3
Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
- 2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023.
- Сборная Украины будет выступать на Олимпиаде-2024 под руководством главного тренера молодежки Руслана Ротаня, выведшего команду на Игры в Париже.
- 4 июля Ротань заявил, что в полуфинале Евро-2023 против Испании не сыграет Дмитрий Крыськив.
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