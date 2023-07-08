Англия победила Испанию в драматическом финале молодежного Евро-2023
В финале Евро-2023 по футболу молодежная сборная Англии оказалась лучше Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Англии со счётом 1:0. Единственный гол в ворота Испании забил Кертис Джонс, отличившийся на последних минутах первого тайма.
Финал Евро-2023 запомнится болельщикам драматической концовкой. На 98-й минуте, в компенсированное арбитром время, футболистам Испании предоставили шанс отыграться – в ворота Англии поставили пенальти.
Испанец Абель Руис подошел к одиннадцатиметровой отметке, но не сумел забить. Джеймс Траффорд отразил пенальти, а также сумел совершить сейв, когда испанцы играли на добивании.
Англия – победитель молодежного ЧЕ по футболу.
По пути в финал Евро-2023 молодежная сборная Англии опередила в групповом раунде Израиль, Чехию и Германию. В плей-офф обыграла Португалию и Израиль.
Сборная Испании победила Украину в полуфинале Евро-2023, а в четвертьфинале оказалась лучше Швейцарии. На групповой стадии испанцы по дополнительным показателям опередили нашу молодежку, опередили Румынию и Хорватию.
Молодежный ЧЕ проходил с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Финал
8 июля
Англия – Испания 1:0
Гол: Джонс, 45+4
Нереализованный пенальти: Руис, 90+8
Удаление : Гиббс-Вайт, 90+11 - Бланко, 90+10
- 5 июля в полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля. В другом матче Украина разгромно уступила Испании.
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