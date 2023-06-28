Англия победила Германию в центральном матче дня на молодежном Евро-2023
В 3-м туре молодежного Евро-2023 сборная Англии оказалась лучше Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Англии со счетом 2:0. В ворота сверстников из Германии забили Гарви Эллиотт и Кэмерон Арчер.
По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Англии набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Германия сенсационно вылетела из турнира, у них всего 1 балл.
Израиль занял вторую позицию (4 пункта) и вместе с англичанами вышел в четвертьфинал. Чехия – третья: 3 балла.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
3-й тур
28 июня
Англия – Германия 2:0
Голы : Арчер, 4, Эллиотт, 21
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