Англия победила Германию в центральном матче дня на молодежном Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Англии со счетом 2:0. В ворота сверстников из Германии забили Гарви Эллиотт и Кэмерон Арчер.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Англии набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Германия сенсационно вылетела из турнира, у них всего 1 балл.

Израиль занял вторую позицию (4 пункта) и вместе с англичанами вышел в четвертьфинал. Чехия – третья: 3 балла.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

3-й тур

28 июня

Англия – Германия 2:0

Голы : Арчер, 4, Эллиотт, 21