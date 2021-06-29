Англия победила Германию в 1/8 финала Евро-2020
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил на домашних трибунах сборной Англии - на лондонском стадионе "Уэмбли". Команды долго не могли открыть счет, пока Стерлинг не отправил мяч в сетку ворот после передачи Люка Шоу.
Форвард Кейн удвоил преимущество Англии на 86-й минуте и поставил точку во встрече.
Если Украина выиграет в Швеции, то в четвертьфинале Евро-2020 встретится именно с Англией.
Евро-2020
1/8 финала
29 июня
Англия - Германия 2:0
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина
- 28 июня во 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании победила национальную команду Хорватии.
- В другом матче сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии .
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