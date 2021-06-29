Англия победила Германию в 1/8 финала Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил на домашних трибунах сборной Англии - на лондонском стадионе "Уэмбли". Команды долго не могли открыть счет, пока Стерлинг не отправил мяч в сетку ворот после передачи Люка Шоу.



Форвард Кейн удвоил преимущество Англии на 86-й минуте и поставил точку во встрече.



Если Украина выиграет в Швеции, то в четвертьфинале Евро-2020 встретится именно с Англией.



Евро-2020



1/8 финала



29 июня



Англия - Германия 2:0



Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина