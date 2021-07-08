Англия победила Данию и стала вторым финалистом Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил при родных трибунах английской сборной - на лондонском "Уэмбли". Однако это не помешало Дании открыть счет. На 30-й минуте полузащитник Миккель Дамсгорд выполнил сумасшедший удар со штрафного, который оказался недосягаемым для Джордана Пикфорда. Голкипер не дотянулся до мяча и пропустил свой первый гол на этом Евро.



Англия мгновенно отреагировала на пропущенный гол. Кейн из глубины поля пробросил мяч для Букайо Сака в прорыв по правому флангу. Англичанин прострелил в середину штрафной, а Симон Кьер в борьбе со Стерлингом срезал мяч в собственные ворота - 1:1.



В основное время команды больше не забивали. Поэтому пришлось играть дополнительный тайм. Два экстра-тайма по 15 минут. В овертайме Англия оказалась сильнее соперника. На 104-й минуте датский защитник нарушил правила на Рахиме Стерлинге, а арбитр назначил пенальти.



Форвард Кейн не сумел реализовать пенальти, Каспер Шмейхель отразил удар, но не зафиксировал мяч в своих воротах, что позволило нападающему удачно сыграть на добивании и отправить мяч в сетку ворот.



Англия на пути в полуфинал Евро-2020 победила на групповом раунде Хорватию (1:0), Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2:0), а в четвертьфинале - Украину (4:0).

Дания начала выступления на Евро-2020 в группе с поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем переиграла Россию (4:1) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Каспера Юльманна разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале оказались сильнее Чехии (2:1).



Финал пройдет 11 июля на лондонском "Уэмбли". Победитель сегодняшнего матча сыграет против Италии, победившей Испанию в другом полуфинале.



Евро-2020



Полуфинал



7 июля



Англия - Дания 2:1



Голы: Кьер, 39 (авт.), Кейн, 104 - Дамсгорд, 30





6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

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